البابا تواضروس يدشن شرقيات وأيقونات كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر

كتب ـ محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر احتفالًا باليوبيل الذهبى لوضع حجر أساسها فى عام 1972.

وتم تدشين أيقونة شرقية الهيكل (البانطوكراتور)، وحامل الأيقونات وبقية أيقونات الكنيسة، بيد قداسته وعدد من الآباء الأساقفة.

وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة والآباء الأساقفة المشاركين فى الصلوات، والآباء كهنة الكنيسة، وذلك قبل الدخول إلى الكنيسة.

وعقب انتهاء صلوات التدشين وقَّع قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة، ثم بدأت صلوات القداس الإلهي.

وتناول قداسة البابا فى عظة القداس من خلال فصل الإنجيل عدة أسباب يمكن أن تمنع الإنسان من سماع صوت الله، ومنها:

1- الانشغال الفائق والزائد، بأمور الحياة لدرجة تلهى الإنسان عن علاقته بالله.

2- القلب الغليظ، الذى يفقد الحساسية تجاه صوت الله.

3- الذات والكبرياء، الذى يجعل الإنسان لا يرى ولا يسمع إلا نفسه.

4- العناد، الذى يجعل الإنسان متشبثًا برأيه وتفكيره.

5- الخوف، الذى يمنع الإنسان من إطاعة صوت الله.