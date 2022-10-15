الإسكندرية تبدأ جنى القطن "جيزة 97" على مساحة 900 فدان.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

بدأت محافظة الإسكندرية، فى جنى محصول القطن، وذلك من خلال مديرية الزراعة بمنطقة الصاعدة التابعة لحى العامرية ثان، بحضور قيادات مديرية الزراعة، المهندسة تريز سعد مدير الادارة العامة للإرشاد الزاعى، المهندس أحمد راضى رئيس الارشاد الزراعى بإدارة العامرية الزراعية، ولفيف من المهندسين الزراعيين بمركز بحوث القطن .

وقال الدكتور أحمد راضى ، رئيس الارشاد الزراعى بإدارة العامرية الزراعية، إن مديرية الزراعة بالإسكندرية قامت بتشجيع المزارعين بزراعة القطن هذا العام على مساحات كبيرة ،وتم توفير صنف جديد هو " جيزة 97" و هو صنف مستحدث يتميز بوفرة الإنتاج وكثرة عدد الأفرع الثمرية به والنعومة وطويل التيلة، ومتوسط إنتاجية الفدان تصل الى 12 قنطار، كما أنه يمتاز بالمتانة و تحمل التغييرات البيئية والتغييرات المناخية من انخفاض درات الحرارة والجفاف والعطش مقارنة بالأصناف الأخرى، كما يتميز أيضا بالنضج مبكرا.

وأكد على أن القطن المصرى راجع بقوة، بعد فترة ركود لسنوات، خاصة مع منظومة التسويق الجديدة وارتفاع سعر القنطار وبيع القطن بأعلى سعر من خلال مزيدات علنية، كما أكد على الإقبال من المزراعين على زراعة القطن فى ازدياد التوسع فى زراعتة على مساحات كبيرة .

وأوضح على أن الإسكندرية بها نحو 900 فدان لزراعة القطن هذا العام بالإسكندرية، مع التوسع فى المساحات الزراعية خلال السنوات القادمة .

وقال المهندس محمود اسماعيل، من إدارة مكافحة الافات الزراعية والمبيدات بمديرية الزراعة بالإسكندرية، إن صنف "جيزة 97" مركز بحثو القطن عمل على انتاجة و هو يتميز بوفرة الانتاج، وأكد على المتابعة الدورية لقطاع العامرية حيث أنه هو القطاع الاكبر لزراعة القطن بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة دورية من ادارة مكافحة الافات الزراعية على كافة مراحل زراعة القطن، مع فحص المصايد من وقت لأخر لرصد أى أفة تصيب المحصول خاصة ديدان اللوز و دودوة ورق القطن، لافتا إلى أن الإدارة تقوم بتغيير المصايد وتوفير المبيدات مدعمة بواقع 3 رشات خلال المحصول، ويقوم المزارع بإستكمال باقى المبيدات من الجمعيات الزراعية.

وأكد على أنه تم السيطرة على تفشى أفة "دودة ورق القطن" منذ عدة سنوات، بسبب برنامج متكامل وضعتة وزارة الزراعة للتصدى لتلك الأفة، مع المتابعة الدورية من الادارة للمزارعين.



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