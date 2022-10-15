الأنبا يواقيم يرسم 120 شماسا جددا بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الحيط

وشارك نيافة الأنبا يواقيم أسقف إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، في الصلوات القمص غبريال نسيم، والقمص اندراوس أدم، والقس أنجيلوس رمزي كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة وعدد كبير من أبناء الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد، حيث تستمر الدراسة بمدرسة الشمامسة بكنائس إيبارشية إسنا وأرمنت طوال العام، والتي تشمل دراسات في الكتاب المقدس، والطقس، والألحان والتسبحة، واللغة القبطية، بما يجعل خريجيها مؤهلين لأداء خدمة الشماس بشكل لائق.

وكان قد زار نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والنائب البابوى، مقر دير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى، لمتابعة العمل الرعوي والأشراف علي الدير، حيث كان في استقباله لدى وصوله الدير، مجمع الرهبان والاخوة طالبي الرهبنة بالدف والألحان، وتعد هي أول زيارة للأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، للدير عقب إصدار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً رقم 4 لسنة 2022، بتكليف نيافته نائباً بابوياً مشرفاً على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا، وتضمنت الزيارة إجتماعاً عقده نيافة الأنبا يواقيم مع مجمع رهبان الدير، وألقى عليهم كلمة روحية، واطمأن على أحوال الآباء الرهبان، وناقش معهم بعض الأمور الخاصة بالدير وقدم لهم بعض الإرشادات والتوجيهات لتنظيم الحياة الديرية.

ووجه مجمع رهبان الدير الشكر لنيافة الأنبا يواقيم على قبوله أن يكون أباً وراعياً لهم، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى، لاهتمامه بهم ورعايته لهم ولنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان على عظيم رعايته وأبوته لهم التي شملهم بها خلال الفترة الماضية، وفي ختام اللقاء، وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع نيافته.