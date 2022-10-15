اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأرجنتين تسمح لأفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية المتبقين بمغادرة البلاد

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:07 ص
الأرجنتين تسمح لأفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية المتبقين بمغادرة البلاد الشرطة فى الأرجنتين
أ ش أ

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سمحت السلطات الأرجنتينية لأفراد طاقم طائرة الشحن الفنزويلية الخمسة المتبقين المحتجزين منذ يونيو الماضى في الأرجنتين، بمغادرة البلاد.

وذكرت السلطات، وفقا لقناة (فرانس 24) الفرنسية، اليوم السبت، أن أفراد الطاقم الخمسة هم ثلاثة إيرانيين و فنزويليين، وهم جزء من مجموعة من 19 شخصًا أفراد طاقم طائرة شحن من طراز "بوينج 747" مملوكة لشركة "إيمتراسور" الفنزويلية التي شكلت منذ هبوطها في الأرجنتين محور مسلسل قضائي ودبلوماسي دولي.

يشار إلى أنه أفرج عن 14 من أفراد الطاقم في الأشهر السابقة.. وكانت طائرة الشحن الفنزويلية وهي من طراز بوينغ 747 وتابعة لشركة "أيمتراسور" فرع شركة "كونفياسا" العامة التي تخضع لعقوبات أمريكية، متوقفة في الأرجنتين منذ بداية يونيو.

 


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