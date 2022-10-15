استمرار حملات النظافة والتشجير بقرى مراكز أبوتيج وأبنوب والبدارى بأسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، عن استمرار وتكثيف حملات النظافة والتشجير ورفع المخلفات بمراكز وأحياء المحافظة ، وحملات مستمرة بقرى مراكز ابوتيج وابنوب والبدارى وساحل سليم والقوصية ،وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة واستمرار شن حملات نظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى البيئة ورفع كفاءة النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة .

وأوضح محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، أن حملات التشجير تتم بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز ومديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدنى واستهداف المدارس والمؤسسات الحكومية والشوارع والميادين ، فضلا عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بقرى ومراكز وأحياء المحافظة والتى تتم بصفة يومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية ، بالاضافة الى استهداف رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها والقضاء على تجمعات القمامة ، وكنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية لبعض الشوارع والميادين ،لافتا الى الحملات التى تمت بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج وتاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب ومصطفى فتحى القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة القوصية ، واسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة ابوتيج ومصطفى عرابى نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة سيارات كنس وشفط الاتربة ومعدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و ... وغيرها من المعدات وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين .

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



حملات نظافة بمراكز اسيوط (1)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (2)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (3)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (4)



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حملات نظافة بمراكز اسيوط (6)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (7)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (8)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (9)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (10)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (11)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (12)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (13)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (14)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (15)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (16)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (17)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (18)