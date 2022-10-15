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ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم بولاية بارتين التركية إلى 40 قتيلا

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:59 ص
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم بولاية بارتين التركية إلى 40 قتيلا عمال منجم تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انفجار داخل منجم بولاية بارتين شمال البلاد.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مصرع 28 شخصاً في حادثة انفجار المنجم، وأضاف في بيان عبر حسابه على تويتر أن 11 مصاباً يتلقون العلاج.

هذا وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصاً في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

فيما أعلن وزير الطاقة فاتح دونماز أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

 


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