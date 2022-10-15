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إنجازات التعليم العالى..27 جامعة حكومية و12 أهلية جديدة تدخل المنظومة

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:24 م
إنجازات التعليم العالى..27 جامعة حكومية و12 أهلية جديدة تدخل المنظومة وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حققت الدولة المصرية تقدما غير مسبوق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منذ 2013 وحتى عام 2022 تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة ليصل عددها إلى 27 جامعة.
وفى نفس السياق تم  زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 إلى 40 جامعة، كما  إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمستوى دولي، وإنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة بدأت الدراسة بها العام الجامعى 2022/ 2023.
 
كما تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية، وتجهيز 7جامعات جديدة العام الجامعى 2022 / 2023 واستقبلت اطال وفق برامج خاصة مميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
 
وفى إطار التحول الرقمى ، أكدت وزارة التعليم العالى أنه تم تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات لدعم منظومة التحول الرقمي بتكلفة 8 مليار جنيه.
 
 
 
 

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