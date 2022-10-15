إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، على طريق مركز الفتح الزراعي في أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفتح، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة ووجود مصابين.

وبانتقال الإسعاف، وقوة من مباحث مركز الفتح، تبين صحة البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص، اصطدام الميكروباص رقم "5897 ي ص ج" بعمود إنارة في مدخل قرية منشية المعصرة مركز الفتح، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من ركاب السيارة الميكروباص ونقل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.