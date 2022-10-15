اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 عمال بحالة اختناق لاستنشاقهم "كلور" بمحطة ري في الفيوم

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:33 م
إصابة 3 عمال بحالة اختناق لاستنشاقهم "كلور" بمحطة ري في الفيوم سيارة إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 عمال بحالة اختناق، إثر استنشاقهم الكلور بمحطة ري في مركز طامية، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوجود حالات إصابة باختناق، لعمال بمحطة بيت الرى الجديدة ببيت الري بمركز طامية، بسبب استنشاقهم الكلور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 بحالات اختناق، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 
 

 


مديرية الري بالفيوم

وزارة الري

الفيوم

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