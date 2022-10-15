إصابة 3 عمال بحالة اختناق لاستنشاقهم "كلور" بمحطة ري في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 عمال بحالة اختناق، إثر استنشاقهم الكلور بمحطة ري في مركز طامية، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.