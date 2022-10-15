إصابة 3 عمال بحالة اختناق لاستنشاقهم "كلور" بمحطة ري في الفيوم

أصيب 3 عمال بحالة اختناق، إثر استنشاقهم الكلور بمحطة ري في مركز طامية، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوجود حالات إصابة باختناق، لعمال بمحطة بيت الرى الجديدة ببيت الري بمركز طامية، بسبب استنشاقهم الكلور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 بحالات اختناق، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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