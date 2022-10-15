إصابة شخصين في واقعتين مختلفتين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شخصان، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، إثر اعتداء من آخرين فى واقعتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد تامر أحمد محمد هديه 20 سنة، مصاب بجرح نافذ في الفخذ الأيمن، إثر اعتداء من آخرين أمام المطار.

كما استقبل مستشفي الزهور، أيضاً المصاب سامي أحمد محمد سامي 18 سنة، مصابا بجرح نافذ بالبطن، إثر اعتداء من آخرين، والمشاجرة في عمر عبد العزيز المميز.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثتين.