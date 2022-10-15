اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخصين في واقعتين مختلفتين ببورسعيد

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:15 ص
إصابة شخصين في واقعتين مختلفتين ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، إثر اعتداء من آخرين فى واقعتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد تامر أحمد محمد هديه 20 سنة، مصاب بجرح نافذ في الفخذ الأيمن، إثر اعتداء من آخرين أمام المطار.

كما استقبل مستشفي الزهور، أيضاً المصاب سامي أحمد محمد سامي 18 سنة، مصابا بجرح نافذ بالبطن، إثر اعتداء من آخرين، والمشاجرة في عمر عبد العزيز المميز.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثتين.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

اعتداء من آخرين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة