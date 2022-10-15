إصابات كورونا فى العالم تصل لـ624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و566 ألفا و749 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و65 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و144 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و874 وفاة.