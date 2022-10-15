إزاى تحصل على وحدة سكنية.. الإسكان تقرر تنفيذ شقة لكل مواطن فى برنامج مصر الجديدة

كتبت ريهام الباشا





تشاهد في حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة والذي يقدمه الزميل أحمد حسن تفاصيل واليات تخصيص الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وطرق الحصول عليها .

وتشاهد تفاصيل اللقاء اللذي أجراه الزميل أحمد حسن ، مع مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، ودعم التمويل العقاري، والذي كشفت فيه عن تفاصيل جديدة لأول مرة حول تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن ، وعدم اقتصار مشروع الاسكان الاجتماعي علي تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر وهناك توجيهات رئاسية بتنفيذ ٣ مليون وحدة سكنية .