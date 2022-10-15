اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 07:39 م
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إزاى تحصل على وحدة سكنية.. الإسكان تقرر تنفيذ شقة لكل مواطن فى برنامج مصر الجديدة

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:12 م
إزاى تحصل على وحدة سكنية.. الإسكان تقرر تنفيذ شقة لكل مواطن فى برنامج مصر الجديدة أحمد حسن ومى عبد الحميد
كتبت ريهام الباشا

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تشاهد في حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة والذي يقدمه الزميل أحمد حسن تفاصيل واليات تخصيص الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وطرق الحصول عليها .

 
وتشاهد تفاصيل اللقاء اللذي أجراه الزميل أحمد حسن ، مع مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، ودعم التمويل العقاري، والذي كشفت فيه عن تفاصيل جديدة لأول مرة حول تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن ، وعدم اقتصار مشروع الاسكان الاجتماعي علي تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية فقط، بل مستمر وهناك توجيهات رئاسية بتنفيذ ٣ مليون وحدة سكنية .
 
 
 

مصر الجديدة

مشروع الاسكان الاجتماعي

المدن الجديده

محدودي الدخل



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