إحالة أوراق متهم قتل صهره بكفر الشيخ لمفتي الجمهورية

وذلك في أحداث القضية رقم 38975 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.ع.إ.ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم بعزبة القزاز، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 12 ديسمبر 2021 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل المجني عليه شقيق زوجته "إكرامي.ص"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه ارتكب جريمته بعدما تولد بأن المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته، ووفق ذلك بيت النية، وعقد العزم على قتله، وذهب باحثًا عنه، وأعد لجريمته سلاحه الناري "كباس الخرطوش"، وأخفاه داخل مركبته لإتمام جريمته، واستوقف المجني عليه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم زعم الحديث مع المجني عليه قائلا له "مش عايزك تكمل مع أختي"، ونزل عن مركبته فعاد المتهم إلى دراجته النارية، واستخرج منها سلاحه الناري، وأطلق عليه عيارًا ناريًا هشم به الجبهة اليسرى من وجهه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاحًا ناريًا خرطوش "كباس خرطوش"، بغير ترخيص، وذخيرة طلقة خرطوش، تستعمل على السلاح الناري.