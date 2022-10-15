أوكرانيا وإندونيسيا تتفقان على إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول

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وافق مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة إندونيسيا على الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول.

وأوضح ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك- عبر تطبيق "تليجرام"، أن الاتفاقية تنص على إمكانية سفر مواطني الدولتين حاملي جوازات سفر سارية المفعول إلى الخارج والدخول والعبور والإقامة في أراضي دولة الطرف الآخر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال كل زيارة لمواطني أوكرانيا إلى إندونيسيا، وما يصل إلى 30 يومًا في غضون 60 يومًا لرحلات مواطني إندونيسيا إلى أوكرانيا.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ونظيره الإندونيسي ريتنو مارسودي، قد وقعا أواخر، يونيو الماضي، اتفاقية حكومية دولية بشأن إلغاء متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة.