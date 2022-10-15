أمطار خفيفة على مدينة السادات فى المنوفية ورئيس الجهاز يرفع درجة الاستعداد

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هطول أمطار خفيفة على معظم أنحاء المدينة ، وعلى الفور أكد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، أنه تم وضع خطة لتطهير وصيانة شبكات ومحطات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة مباشرة من رئيس قطاع التشغيل والصيانة وإشراف مباشر من مديري جميع الأفرع التابعة للشركة .

وأوضح أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول حيث أن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتي تستقبلها شبكات الصرف الصحي .

وذكر، قامت جميع الأفرع التابعة للشركة بتطهير بيارات محطات الرفع وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري بمعدات الشركة المختلفة استعدادا للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء .

وأضاف أن هناك فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات لافتا إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين .

وناشد نجيب المواطنين بضرورة الترشيد وحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وضرورة التواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أي رقم أرضى أو محمول .