أمطار خفيفة على عدد من قرى ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت أماكن متفرقة بمحافظة كفرالشيخ أمطار خفيفة لفترة بسيطة لم تتجاوز الدقائق، حيث شهدت مدينة دسوق وبعض قراها أمطارا خفيفة لمدة دقائق محدودة، أيضا بعض قر مراكز سيدي سالم وبيلا والرياض وبعض قرى مركزي فوه ومطوبس.

وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ قد أعلن حالة الطوارئ القصوى بعموم المحافظه استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتخلص فورا من مخلفات الأمطار ،وشدد على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير عربات النافوري للوحدات المحلية لمساعدتها في التخلص من مخلفات الأمطار.