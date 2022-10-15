أمراض وفيروسات تنتقل بالعدوى.. اعرفها في اليوم العالمى لغسل اليدين

كتبت نهير عبد النبى

في اليوم العالمى لغسل اليدين يؤكد الخبراء والأطباء على أهمية غسل اليدين لتفادى الأمراض والفيروسات، فأغلب الأمراض تنتقل بسبب إهمال النظافة وعدم الاهتمام بغسل اليدين وتعقيم الأسطح والأرضيات.

وحسب ما ذكره موقع initial فأن جائحة فيروس كورونا سلطة الضوء على أهمية غسل اليدين بشكل كبير، حيث تتمثل إحدى أكبر المشكلات في المناطق المشتركة عند عدم استخدام تقنيات غسل اليدين المناسبة في إمكانية حدوث التلوث المتبادل ويمكن أن تترك الجراثيم خلفها على العناصر التي لمسها مستخدمو المساحة المشتركة سابقًا.

على سبيل المثال ، إذا لم يغسل الشخص يديه ثم استخدام مقبض الباب ، فقد يلمس الأشخاص الآخرون نفس مقبض الباب ، وإذا استمروا في لمس أنفهم أو فمهم ، فسيكون من السهل جدًا الإصابة بالعدوى ليتم نقلها إليهم وبالمثل ، فإن تحضير الطعام دون ممارسة تقنيات غسل اليدين المناسبة يمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يستهلكون الطعام الذي تم تحضيره.

أدرجنا أدناه بعض أنواع العدوى والأمراض التي يمكن أن تنتشر بعدم غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام ، وعند تحضير الطعام للآخرين وهى:

-نوروفيروس

نوروفيروس هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي لدى البشر ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار غالبًا ما ينتقل عندما لا يغسل الناس أيديهم ومثير للقلق ، يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة بين مجموعات كبيرة من الناس في أماكن قريبة. هذا هو السبب في أنه عندما يمرض شخص ما ، فغالبًا ما تصاب به أسر بأكملها أو مكاتب.

من المرجح أن يغسل 66٪ من الناس أيديهم أكثر في المستقبل للحماية من الفيروسات الشائعة الأخرى مثل نوروفيروس ونزلات البرد مقارنة بما قبل الوباء.

أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس نوروفيروس أو حدوثه في المقام الأول هي غسل يديك جيدًا بالماء والصابون ، ثم تجفيفهما جيدًا ، وإذا لم يكن من الممكن التعقيم باستخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول بعد استخدام الحمام قبل تحضير الطعام أو تناوله ، وتجنب لمس أنفك وفمك.

-الأمراض المنقولة جوا

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي عادة عن طريق الرذاذ الذي يتنفسه أو يعطس أو يسعل في الهواء من قبل شخص مصاب بالمرض، بينما يساعد العطس والسعال على انتشار الأمراض ، فإن تقنيات غسل اليدين السيئة هي السبب الرئيسي أيضًا.

تشمل أمراض الجهاز التنفسي الشائعة الناتجة عن سوء نظافة اليدين نزلات البرد والإنفلونزا والجدري المائي والتهاب السحايا.

التهابات المستشفيات

كثيرًا ما نسمع عن انتقال العدوى في المستشفيات ، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة عدم غسل الموظفين والمرضى لأيديهم تعد المستشفيات ، بطبيعتها ، مصدرًا محتملاً لمسببات الأمراض المعدية ، وإذا لم يغسل الموظفون أيديهم بين رؤية المرضى أو إذا كان الأشخاص المصابون بالعدوى لا يمارسون نظافة جيدة لليدين ، فيمكنهم بسهولة نقل مرضهم إلى الآخرين.

تشمل بعض أنواع عدوى المستشفيات الأكثر شيوعًا ، والتي يمكن أن تنتشر عن طريق الجراثيم الموجودة على أيدينا.

التهاب الكبد A

التهاب الكبد (أ) هو عدوى فيروسية يمكن أن تسبب أعراضًا شديدة تشمل مشاكل في الكبد واليرقان وآلام في البطن وحمى وإرهاق، و غالبًا ما ينتشر عن طريق الطعام الملوث من قبل الأشخاص الذين يقومون بإعداده والذين لم يغسلوا أيديهم بعد استخدام الحمام.

وفقًا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، فإن هضم الآثار المجهرية حتى للبراز الملوث يمكن أن يؤدي إلى انتقال المرض.

تأثير فيروس كورونا في ممارسات نظافة اليدين

يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من فم أو أنف الشخص المصاب في جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التحدث أو الغناء أو التنفس، و يمكن لشخص آخر بعد ذلك أن يصاب بالفيروس عندما يتم استنشاق الجسيمات المعدية التي تمر عبر الهواء على مسافة قصيرة (وهذا ما يسمى غالبًا بالانتقال عبر الهواء).

أصبحت الطريقة التي نحمي بها أنفسنا فيما يتعلق بنظافة اليدين جزءًا حيويًا من العالم الحالي الذي نعيش فيه. يدرك الكثير من الناس الآن أن نظافة اليدين هي وسيلة أساسية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى من شخص لآخر عبر ملامسة اليد والأسطح التي قد قد تلوثت بالفيروسات.

يدرك الكثير من الناس الآن أن نظافة اليدين هي طريقة أساسية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى من شخص لآخر عن طريق ملامسة اليد والأسطح الملوثة، بصفتنا خبراء في النظافة ، نوصي بممارسة تقنيات غسل اليدين الجيدة لأنها واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لمنع انتشار الأمراض، و هذا شيء مهم بشكل خاص في مكان العمل حيث يمكن أن تصاب مجموعات كبيرة من الناس بنفس العدوى.