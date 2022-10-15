اليوم السابع
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أكبر مشروع نقل حضارى.. شاهد محطات مونوريل العاصمة الإدارية

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
أكبر مشروع نقل حضارى.. شاهد محطات مونوريل العاصمة الإدارية محطات مونوريل العاصمة الإدارية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" صورا لمحطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة المقرر تشغيله العام القادم، حيث يمتد الخط من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية، تحت إشراف وزارة النقل المصرية من خلال الهيئة القومية للأنفاق.
 
ويربط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس، وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع، مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.
 
محطات مونوريل العاصمة الإدارية (2)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (3)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (4)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (5)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (6)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (7)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (8)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (9)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (10)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (11)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (12)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (13)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (14)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (15)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (16)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (17)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (18)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (19)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (20)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (21)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (22)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

محطات مونوريل العاصمة الإدارية (1)
محطات مونوريل العاصمة الإدارية 

 


مونوريل العاصمة الإدارية

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