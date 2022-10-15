أسوان تنفذ تجربة عملية لمعسكر تدريبى لمواجهة أزمات السيول بمركز شباب كيما

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار الأجهزة المختلفة في إجراء التجارب العملية ضمن الجهود المكثفة لرفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيىء واحتمالية هطول أمطار وسيول مع دخول فصل الشتاء.

وفى هذا السياق، تم إجراء تجربة عملية إقامة معسكر تدريبى لمجابهة الأزمات بمركز شباب مبارك بكيما بالتعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصرى.

و كلف اللواء أشرف عطية كافة الجهات المختصة بالجاهزية الكاملة سواء للأفراد أو المعدات للتعامل مع أى أحداث طارئة أولاً بأول ، موجهاً بأهمية المراجعة اليومية لمختلف المهمات والمعدات الخاصة بكل جهة ، وعمل الصيانة اللازمة لها ، وتسخير كافة الإمكانيات لتكون على أتم استعداد للتدخل السريع فى أى موقف ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال التطهير لمخرات السيول والبرابخ والترع حتى يتسنى تجهيزها لاستيعاب أى كميات من المياه فى حالة هطول أمطار أو سيول.