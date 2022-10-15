اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أزمة الطاقة في ألمانيا تجبر 39% من الشركات على الانسحاب من الأسواق

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:49 م
أزمة الطاقة في ألمانيا تجبر 39% من الشركات على الانسحاب من الأسواق البورصة الألمانية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن أزمة الطاقة في البلاد تسببت في انسحاب نحو 39% من الشركات خارج المنافسة في بعض الأسواق، ولم تتمكن نصف الشركات من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية التي كانت تنوي القيام بها.

ووفق دراسة أجرتها شركة Ernst & Young" (EY)"، إن الإحصائية  شملت 760 مديرا تنفيذيا لشركات كبيرة، يقع 100 منها في ألمانيا.

وبحسب صحيفة "Welt am Sonntag"، فإن تفشي جائحة كورونا حول العالم يمثل مصدر قلق للشركات أيضا، حيث يعتبر 53% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أن الجائحة أدت إلى اضطرابات في عمل سلاسل البيع بالتجزئة العالمية والعمليات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى أزمة الطاقة والتضخم.

فيما يرى البعض الآخر أن تأثر قطاع الأعمال والشركات في ألمانيا مرتبط كذلك بحقيقة أن الشركات الألمانية نشطة بشكل خاص في الصين، حيث لا تزال الحكومة الصينية ملتزمة باستراتيجية صارمة للغاية لمكافحة فيروس كورونا.

 


أزمة الطاقة

أزمة الطاقة في المانيا

ازمة غذاء

الازمة العالمية

الحرب الروسية الاوكرانية

المانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة