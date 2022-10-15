أزمة الطاقة في ألمانيا تجبر 39% من الشركات على الانسحاب من الأسواق

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن أزمة الطاقة في البلاد تسببت في انسحاب نحو 39% من الشركات خارج المنافسة في بعض الأسواق، ولم تتمكن نصف الشركات من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية التي كانت تنوي القيام بها.

ووفق دراسة أجرتها شركة Ernst & Young" (EY)"، إن الإحصائية شملت 760 مديرا تنفيذيا لشركات كبيرة، يقع 100 منها في ألمانيا.

وبحسب صحيفة "Welt am Sonntag"، فإن تفشي جائحة كورونا حول العالم يمثل مصدر قلق للشركات أيضا، حيث يعتبر 53% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أن الجائحة أدت إلى اضطرابات في عمل سلاسل البيع بالتجزئة العالمية والعمليات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى أزمة الطاقة والتضخم.

فيما يرى البعض الآخر أن تأثر قطاع الأعمال والشركات في ألمانيا مرتبط كذلك بحقيقة أن الشركات الألمانية نشطة بشكل خاص في الصين، حيث لا تزال الحكومة الصينية ملتزمة باستراتيجية صارمة للغاية لمكافحة فيروس كورونا.