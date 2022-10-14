5.3 مليار هاتف عام 2022 فقط.. أبرز تصريحات الصحة العالمية عن مخاطر النفايات الإلكترونية

وكالات

أصبحت الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات المنزلية الأسرع نموًا في العالم، وفق دراسة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وأكدت المنظمة أن تصنيف النفايات الإلكترونية على أنها خطرة يتم إذا كانت تحتوي على مكونات سامة وقابلة للاشتعال، أو تتعرض للتآكل أو متفاعلة، وعند التخلص منها ستتسبب في خطر وأضرار كبيرة على البيئة والمناخ والإنسان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك طرق غير رسمية تستخدمها الدول لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية لها أثر كبير على صحة الإنسان، خاصة على الأطفال، وذلك رغم التحذيرات المستمرة على أنها تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والبيئة معاً لأنها قد تحتوى على مواد ضارة وسامة، ولا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء.

ونرصد في هذا التقريرأبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مخاطر النفايات الإلكترونية، خصوصاً بعد أن تم التخلص من 5.3 مليار هاتف في هذا العام 2022:

1 - دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات ملزمة من قبل المصدرين والمستوردين والحكومات لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية وصحة وسلامة العمال والمجتمعات.

2 - قالت منظمة الصحة العالمية، يمكن للقطاع الصحي أن يلعب دورا من خلال توفير القيادة والدعوة، وإجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية.

3 - قالت منظمة الصحة العالمية إن الطرق غير الرسمية لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية مرتبطة بمجموعة من الآثار الصحية، خاصة على الأطفال، تؤثر إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، حيث يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر.

4 - أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن ما يقدر بنحو 12.9 مليون امرأة يعملن في قطاع النفايات غير الرسمي من المحتمل أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا للأمراض والسرطانات بسبب تلك المخلفات سامة.

5 - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعاون أكثر من 18 مليون شاب على مستوى العالم - وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات - "منخرطون بنشاط" في القطاع الصناعي الأوسع للنفايات الإلكترونية، والذى تشكل معالجة النفايات جزءا صغيرا منه، رغم أنها تأثيرها على الإنسان والبيئة.