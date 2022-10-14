وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية يتفقد المساجد فى 5 إدارات

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، مساجد 5 إدارات بالمحافظة واستعدادهم لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر، وشملت الجولة إدارات "وسط-الجمرك - غرب - محرم بك – المنتزة".

وفى سياق أخر أدى وكيل أوقاف الإسكندرية خطبة الجمعة بمساجد الإمام عبد الحليم محمود تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم".

يذكر أن الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة التقى بأئمة إدارة أوقاف العجمى بحضور الشيخ محمد بلال مدير إدارة العجمى ومفتشى الإدارة لتفقد سير العمل وتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين بأوقاف العجمى ولمناقشة الخطط الدعوية لمزيد من التقدم والنهوض والرقي.

وأشاد بما رأه من جد واجتهاد من أئمة أوقاف العجمى فى الدعوة إلى الله عزوجل ونشر صحيح الدين بالحكمة والموعظة الحسنة.