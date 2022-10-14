وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يزور المركز الطبى العالمى

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعددا من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجيريا إلى المركز الطبى العالمى وذلك للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المركز.

بدأت الزيارة بعرض فيلمًا تسجيليًا تناول الإمكانيات الهائلة داخل المركز الطبى العالمى والذى يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة فى جميع التخصصات الطبية.

وشملت الزيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفهم كذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام.

وألقى اللواء طبيب / هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أشار فيها إلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى تطوير القطاع الطبى والتعاون المستمر فى دعم القطاع الطبى والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية.

كما ألقى اللواء طبيب / أشرف عبدالراضى محمود مدير المركز الطبى العالمى كلمة أكد خلالها أن المركز الطبى العالمى يعد من أهم المراكز الطبية التى تساهم فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة وأن تنظيم مثل هذه الزيارات يساهم فى تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

من جانبهم عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة فى جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشأت الطبية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من إمكانات عالمية تسهم فى التعرف على كل ما هو جديد فى المجال الطبى.

وإختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.