

وأكد الداعري - خلال كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر أوردتها قناة (اليمن) الفضائية - "أن الجيش اليمني ومن خلفه جميع الشعب سيقفون في وجه جماعات العنف وتيارات الإرهاب وكل المهددات والأخطار التي تحيط بالوطن والعمل على إفشال كل المخططات التي تراهن على تقويض أمنه واستقراره ووحدته".



وأوضح قائلا "أن الاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر يأتي تخليدا للروح الوطنية المقاومة وإعادة تنوير الوعي، وتأكيدا على أهمية مواصلة النضال لحماية مكتسبات ثوراتنا الرائدة وتثمين التضحيات التي قدمت في سبيلها، وتكريسا للوفاء لكل الأهداف والمبادئ والقيم التي قامت من أجلها".



وأشار وزير الدفاع اليمني إلى ضرورة الاسترشاد بذلك التاريخ المشرف واستدعاء كل ما يعين على إعادة ترميم الشروخ والتصدعات وتعزيز التلاحم وتجاوز الفرقة ومواريث الاستعمار.