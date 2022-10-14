اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:09 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأوكرانى: أوروبا لا تتخيل هزيمة روسيا وتخشى انتصار كييف

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:00 ص
وزير الخارجية الأوكرانى: أوروبا لا تتخيل هزيمة روسيا وتخشى انتصار كييف وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا
وكالات

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صرح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، الذي وقع ضحية مقلب "فوفان ولكزس" بأن الدول الأوروبية لا تستطيع تخيل هزيمة روسيا وتخاف من انتصار أوكرانيا.

وقال كوليبا، الذي اعتقد أنه يتحدث مع سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا مايكل ماكفول وليس مع المخادعين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (لكزس): "لديهم (الغرب )شخصية منقسمة لأنهم من ناحية يرون أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر حقا، لكن لا يمكنهم تخيل هزيمة روسيا، وهذا يبطئهم كثيرا.. إذا كان هناك خيار لأوكرانيا من خلاله تحقيق النصر، لكن بدون أن تخسر روسيا.. سيكون ذلك مثاليا بالنسبة لهم".

وأضاف: "جميع الدول الأوروبية تخشى أن يتسبب انتصار أوكرانيا، بانتقال روسيا إلى مرحلة الانتقام القاسي".

ونشر صانعا المقالب فيديو المقلب في قناتهما على "تليجرام".


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