وزير التجارة يجرى مباحثات مع وزراء من الإمارات وقطر والبحرين وكازاخستان

كتب إسلام سعيد

اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، مشاركته بفعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا " سيكا "، التي عقدت بالعاصمة الكازاخية أستانا، على مدار يومي 12 و13 أكتوبر الجاري بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين والوزراء من مختلف دول العالم.

وعلى هامش المشاركة أجرى الوزير مباحثات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين بالقمة شملت محادثات مع سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعادل تورسونوف، نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.



وزير التجارة يلتقي وزراء عرب بقمة سيكا

وأكد "سمير"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، حرص مصر على تعميق علاقاتها مع مختلف الدول العربية الشقيقة في إطار جهود تعزيز العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن التعاون مع الإمارات والبحرين يشهد تطورًا مستمرًا وحراكًا على مختلف الأصعدة والتي كان أخره توقيع الشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين.

ولفت الوزير، إلى حالة التوافق في الرؤى التي تشهدها مصر وقطر حاليًا، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات خاصةً في ظل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للدوحة التي ساهمت في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.



مباحثات وزير التجارة والصناعة في كازاخستان

وأشار "سمير"، إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون المثمر بين مصر وكازاخستان، لا سيما في ظل توافق الرؤى بين حكومتي البلدين على ضرورة النهوض بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية.

وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات القمة والذي ترأسه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كلاً من السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.