وزارة الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى ( الإسماعيلية – مطروح).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح) أسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية " بدون لوحات " بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول).
وضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).
وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 250 جرام – بندقية خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة بندقية آلية - سيارة - هاتفى محمول – مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لبذور نبات الهيدرو المخدر – 7 طربة لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام – عدد من الأقراص المخدرة – سيارة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول، وضبط ( 3 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزتهم (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (3000 قرص مخدر – 100 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (1600 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام - دراجة نارية – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العلمين بمحافظة مطروح ، وبحوزتهما (6 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها "700 جرام " – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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