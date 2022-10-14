وقالت لورا- في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه على الرغم من أن واشنطن وموسكو لا يبدو أنهما في حالة "طمأنينة متبادلة فيما يخص الدمار"، فإن العواقب المحتملة ليست أقل خطورة.

وقالت متحدثة عن تكهنات بأن تهديدات بوتين بشأن الأسلحة النووية قد تقتصر على ما يسمى بالقنبلة النووية التكتيكية: "لا يوجد سبب للاسترخاء بشأن الاستخدام على نطاق أصغر".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك، بدءًا من أن بوتين يحتاج إلى وقف خطابه غير المسؤول حول ذلك".



وأثار بوتين استخدام الأسلحة النووية بشكل متزايد في التعليقات والخطابات العامة في الوقت الذي تتعرض فيه حربه في أوكرانيا لانتقادات متزايدة.



وحذر بوتين الشهر الماضي الغرب من أن تهديداته باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية "ليست خدعة"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت "سابقة" لاستخدام الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية.