هل تعانى من النحافة؟ نصائح لزيادة وزنك بسرعة

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع WEBMED، سنتعرف على أبرز وأهم الحيل التى تساعد فى اكتساب وزن أكثر للحصول على جسم متناسق، ومنها: - تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية

تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى اكتساب وزن أكثر، لذا فأنت تحتاج يوميا من 700 إلى 100 سعرة حرارى حتى تستطيع ااكتساب وزن إضافى، لذا أكثر من تناول المكسرا ، والفواكه المجففة كالزبيب والتمر، والأطعمة مرتفعة السعرات.

- أكثر من تناول البروتين

البروتين من العناصر الغذائية المميزة، والتى تساهم بشكل كبير فى اكتساب الوزن الصحي، وأيضا تعمل علي بناء العضلات في الجسم، ولذا أكثر من تناوله قدرة الإمكان لاكتساب وزن أكثر، وخاصة المليء بالدهون، ومن هذه الأطعمة اللحوم الحمراء، والأسماك، والبيض، والألبان والبقوليات، والمكسرات.

- تناول الكربوهيدرات والدهون

يمكنك تناول النشويات كالأرز والمكرونة والخبز، فهى أطعمة عالية السعرات الحرارية، وفى نفس الوقت تساعد على اكتساب الوزن، بالإضافة إلى الدهون، لذا تناول هذه الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزنك.