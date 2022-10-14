هل الإصابة بسرطان الثدى مرتبطة بعمر معين؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

خلال شهر التوعية بسرطان الثدى، تسعى الدولة المصرية لتقليل أعداد الإصابة بسرطان الثدى عن طريق إطلاقة مبادرة الرئيس للحفاظ على صحة المرأة، ومساعدتها فى الاكتشاف المبكر لسرطان، وتوفير العلاج بالمجان للنساء المصابة بالمرض.

وفى ظل المجهودات التى تقدمها الدولة، قد يطرق سؤال مهم فى الذهن وهو هل الإصابة بسرطان الثدى مرتبطة بعمر معين؟ وأجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع WEBMED الطبى، الذى أشار إلى أن كل مرحلة عمرية لها نسبة معينة فى الإصابة.

حيث أكد التقرير أنه نادرا ما تحدث الإصابة بسرطان الثدي عند النساء فى عمر العشرينات والثلاثينات، لكنها غير مستحيلة، فقد ثبت أنهن يصبن بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 5% فقط، وفى نفس الوقت كشفت مراجعة سريرية أقيمت فى 2021، وكشف الباحثون أن نسبة الإصابة فى الفئات العمرية، التى تصل إلى 39 عاما قد تصل الإصابة بنسبة 30%.

كما أشار التقرير إلى أن بعض النساء تصاب بسرطان الثدى بشكل متكرر فى المراحل العمرية التالية بين 65 و74، لذا عليهن توخي الحذر، حيث أكد المعهد الوطني للسرطان، أن سن الـ60 يعد العمر الذي تكثر فيه الإصابة بسرطان الثدي عند النساء، حيث تتعرض للإصابة سيدة لكل 28 مرأة، ولذا يجب التعرف علي أفضل طرق الوقاية للحد من الإصابة.



عادات يجب اتباعها لتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى وقدم التقرير العديد من العادات التى يجب اتباعها للتقليل من فرص الإصابة بسرطان الثدى، ومنها :

- التغذية الجيدة والصحي الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والبروتين الصحي، فجميعها أطعمة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل من تكوين خلايا السرطان.

- الإقلاع عن التدخين تعد من أهم النصائح التي تقلل من الإصابة بسرطان الثدي.

- ممارسة الرياضة تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، ووتجديدها مما تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي.

- تناول المزيد من الألياف، يعمل على تقليل الإصابة بسرطان الثدى، ولذا ضمها إلى نظامك الغذائى اليومى.