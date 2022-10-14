نقابة مهندسى القاهرة تكرم الطلبة المتفوقين

كتبت آية دعبس

أقامت نقابة مهندسين القاهر ة برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي حفل تكريم للطلبة المتفوقين من أبناء المهندسين بنادى القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، وذلك بحضور المهندس ضياء الكيكى أمين النقابة، والمهندس إيهاب أحمد حسن رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة القاهرة.

وقد قامت النقابة بتكريم 87 طالبا من الفائقين بالشهادة الإعدادية، وقدمت لهم شهادات تقدير ودروع، كما قدمت مبالغ مالية للعشرة الأوائل،

كما قامت النقابة بتكريم 52 طالبا من شهادة الثانوية العامة وقدمت لهم شهادات التقدير والدروع والهدايا، بالإضافة لمكافأة مالية للطلبة الحاصلين على تقديرات مرتفعة.

وافتتح الحفل المهندس إيهاب أحمد حسن، والذى هنأ الحاضرين بأعياد أكتوبر والمولد النبوى ورحب بالحضور.

فيما أعرب المهندس ضياء الكيكى أمين النقابة عن سعادته باستقبال نقابة القاهرة للطلبة المتفوقين، وأكد على أن التكريم اليوم إنما هو لأولياء الأمور بالمقام الأول فلولاهم لما كان ابنائهم متواجدين معنا الآن وحفز الطلبة، قائلا: "أنا أرى وجوه قمت بتكريمها سابقا فأرجوا من كل الطلبة أن يحافظوا دائما على تواجدهم معنا فى حفلات التكريم التى تقيمها النقابة للمتفوقين الذين هم مهندسو الغد وأطباء المستقبل".

من جانبه، رحب المهندس حسام الدين عفيفى رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية بالحضور مقدما الشكر للمهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين لحرصه علي حضور الحفل مفوضا عن النقابة العامة، كما قدم الشكر للمهندس محمد الفحام رئيس نقابة مهندسي الجيزة الفرعية والذي حرص على الحضور والمشاركة.

ووجه عفيفي كلمة لأولياء الأمور، مقدما لهم الشكر على تعبهم مع أبنائهم وبذلهم المجهود الذى أدى إلى هذه النتيجة وهى تفوق ابنائهم وتكريمهم من قبل النقابة.

ثم توجه بالحديث إلى الطلبة، قائلا لهم، إن هذه هى البداية فقط وليست النهاية فمن أراد منهم أن يحقق حلمه فعليه أن يكد ويتعب ويبذل المجهود المضاعف حتى يستطيع أن يحقق حلمه.

وأكد عفيفي على أن نقابة مهندسين القاهرة تقف دائما خلف مهندسيها وأسرهم وتدعم دائما الطلبة المتفوقين لأنهم هم مهندسو الغد وهم من يتولون المسئولية بعدنا.

وتبع ذلك كلمات الطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات والذين توجهوا بالشكر للنقابة على هذا الحفل وشكروا أولياء امورهم على تعبهم معهم وبعدها جاءت كلمات اولياء الامور الذين اثنوا على الحفل وتقدموا بالشكر للنقابة ممثلة فى رئيسها المهندس حسام الدين عفيفى أقيمت الاحتفالية بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة العامة والمهندس محمد الفحام رئيس نقابة الجيزة والمهندس نادر شمس أمين صندوق نقابة القاهرة، وأعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة.