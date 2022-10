نشطاء بيئيون يشوهون لوحة لـ فان جوخ فى المعرض الوطنى.. فيديو وصور

استمرارا لسلسلة اعتداء نشطاء المناخ على اللوحات الفنية في مختلف دول العالم، قرر اثنان من نشطاء المناخ اليوم، سكب عصير على لوحة للفنان الهولندي العالمي فان جوخ في المعرض الوطني المقام حاليا في مدينة لندن الإنجليزية.

وتداول مقطع الفيديو الذى وثقه نشطاء المناخ أثناء إتلافهم للوحة الفنية المغطاة بطبقة من الزجاج والتى منعت تدميرها، ووجه عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة الانتقادات لتلك الظاهرة التي يقدم عليها النشطاء خلال الفترة الأخيرة بتدمير الأعمال الفنية للفت الانتباه إلى القضايا البيئية، والتي كان آخرها أتلاف لوحة بابلو بيكاسو الثمينة في المتحف الوطني في فيكتوريا الأسترالية.

NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO