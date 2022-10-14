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نشطاء بيئيون يشوهون لوحة لـ فان جوخ فى المعرض الوطنى.. فيديو وصور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:55 م
نشطاء بيئيون يشوهون لوحة لـ فان جوخ فى المعرض الوطنى.. فيديو وصور
كتب آسر أحمد

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استمرارا لسلسلة اعتداء نشطاء المناخ على اللوحات الفنية في مختلف دول العالم، قرر اثنان من نشطاء المناخ اليوم، سكب عصير على لوحة للفنان الهولندي العالمي فان جوخ في المعرض الوطني المقام حاليا في مدينة لندن الإنجليزية.

وتداول مقطع الفيديو الذى وثقه نشطاء المناخ أثناء إتلافهم للوحة الفنية المغطاة بطبقة من الزجاج والتى منعت تدميرها، ووجه عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة الانتقادات لتلك الظاهرة التي يقدم عليها النشطاء خلال الفترة الأخيرة بتدمير الأعمال الفنية للفت الانتباه إلى القضايا البيئية، والتي كان آخرها أتلاف لوحة بابلو بيكاسو الثمينة في المتحف الوطني في فيكتوريا الأسترالية.

 

اعتصمت مجموعة من نشطاء المناخ بأن ألصق أفرادها أيديهم بالإطار المحيط بنسخة من لوحة "العشاء الأخير" الشهيرة لليوناردو دافنشي التي تحتفظ بها الأكاديمية الملكية للفنون بلندن، مطالبين بوقف تراخيص النفط، وقال نشطاء مجموعة "أوقفوا النفط فقط" Just Stop Oil إنها المرة الخامسة التي يحدثون فيها إرباكاً لمؤسسة فنية كبرى، كشكل من أشكال المقاومة المدنية.


نشطاء المناخ

بابلو بيكاسو

فان جوخ

اخبار نشطاء المناخ



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