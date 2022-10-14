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ملك المغرب يدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه.. ويحذر من "المزايدات" فى أزمة الجفاف

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:43 م
ملك المغرب يدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه.. ويحذر من "المزايدات" فى أزمة الجفاف الملك محمد السادس
وكالات

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دعا العاهل المغربي ، الملك محمد السادس المواطنين لضرورة ترشيد المياه ، مشيراً في كلمته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة ، إلى أنه تم التوجيه بضرورة التركيز على أزمة المياه باعتبارها عنصرا رئيسيا للتنمية وسبل النهوض بالواقع الاقتصادي.

 

وأضاف الملك في كلمته أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب ومساعدة الفلاحين وبناء السدود، لافتاً إلى أن مشكلة الجفاف وشح الأمطار أصبحت ظاهرة كونية بسبب تداعيات التغير المناخي ، داعيا الي الاستخدام العاقل للمياه.

 

وتابع الملك محمد السادس : ندعو للاستخدام العقلاني للمياه، فهذه المشكلة يجب أن نتعامل معها بكل جدية وألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية في أزمة الجفاف.

 

من جهة آخري ، دعا الملك البرلمان لتقديم تسهيلات تشريعية للاستثمارات الأجنبية في البلاد وتذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك ، قائلاً إن المغرب يراهن علي الاستثمار لتطوير البلاد.

 

 


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