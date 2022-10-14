ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم /الجمعة/ عن المصدر قوله - إن الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش السوري نفذت عملية أمنية ضد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من إرهابيي تنظيم (داعش) من بينهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب أيهم الفيصل.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش مستمرة بعملية الإسناد والمؤازرة عبر الوسائط النارية المناسبة لاستهداف تحركات إرهابيي "داعش" في المنطقة، منوها بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في ظل فرض حظر تجوال في المدينة، بالتزامن مع توجه عدد من المجموعات المحلية من أبناء حوران للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا تنظيم (داعش) في المدينة.