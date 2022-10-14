مطار مرسى علم الدولى يستقبل 108 رحلات طيران دولية أسبوعية من الغد

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت، 108 رحلات طيران أسبوعية يستقبلها المطار حتي الجمعة المقبلة، وتبين أن تلك الرحلات تصل من 12 دولة أوروبية مختلفة، يتم تسهيل اجراءات الدخول لهم عند وصول المطار .

وتبين من جداول رحلات الطيران الأسبوعية أن من بين تلك الرحلات 4 رحلات فقط داخلية من مطار القاهرة، و104 رحلات سياحية اوروبية أغلبها، تحتل السياحة التشيكية الأكثر وصولا فيها ثم السياحة الألمانية والإيطالية .

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسي علم الدولي، أن من المقرر أن تصل خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا، و18 من المانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج واخري من النمسا واخري من المجري ورحلة اخيرة فرنسا ولتوانيا .

ومن جانبه قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بمدينة مرسي علم، ان مع حلول الموسم السياحي الشتوي، ستشهد المنتجعات السياحية والفنادق في مرسي علم إقبال كبير من السياحة الاوروبية خلال الشهور القليلة المقبلة .

وأضاف الخبير السياحي لـ "اليوم السابع"، أن رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها أوروبا إلا أن هناك مؤشرات بوصول جنسيات سياحية كبيرة إلي مرسي علم علي رأسها الألمانية والإيطالية.