اليوم السابع
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مطار القاهرة ينظم اليوم 475 رحلة جوية لنقل أكثر من 64 ألف راكب

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:56 م
مطار القاهرة ينظم اليوم 475 رحلة جوية لنقل أكثر من 64 ألف راكب مصر للطيران - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة أكثر من 64 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 475 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.
 
وقالت مصادر أن المطار سيستقبل اليوم 236 رحلة على متنهم 33033 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 239 رحلة على متنهم 31369 راكبا.
 
وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك واشنطن تورنتو لندن باريس فرانكفورت بودابست برشلونةً برلين ميونخ كوبنهاجن أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا برشلونة مدريد الجزائر تونس الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة ا لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.
 

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