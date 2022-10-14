اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:16 م
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مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:38 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى أمام مقابر جرفس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم ووجود جثة ومصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.
 
وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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