مرور المنوفية: تخطيط مطبات مدينه شبين الكوم بهدف الحفاظ على الأرواح

المنوفية - محمد فتحى

بدأت اليوم إدارة مرور المنوفية، في تخطيط مطبات مدينة شبين الكوم بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وإظهار الشكل الحضاري اللائق، وذلك لاستكمال منظومة التطوير التي تشهدها محافظة المنوفية، بتوجيهات اللوائح حازم سامى، حيث وجه العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور ببدء الأعمال تحت رئاسة العقيد تامر الأقصري وكيل الإدارة.

كانت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية، قد شنت حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديد الكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث باشرت الحملة التى اشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الاقصرى وكيل إدارة مرور المنوفية جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات باحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها أصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.