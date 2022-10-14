محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ رصف الطرق بالمراكز

المنوفية – فريق المحافظات

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال التطوير والرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بهدف تسريع وتيرة العمل وتحسين معدلات الأداء.

حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة، حيث جارى أعمال قطع الفرمة بشوارع أبو حصوه، أبو زيد، رياض بطول 300م، أبو النور رصف بطول 250 م، وشارع الشهالى بطول 50م، فضلا عن استمرار الأعمال التمهيدية لتركيب بلاط الانترلوك بشوارع البدوى، النادرى، نور، ومحمد حسنى، نور ومسجد التقوى بطريق منوف سرس الليان، وكذا شارع عباس الشرقاوى بطريق منوف الحامول تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك، وأشار رئيس المدينة إلى أنه من المقرر رصف 14 شارع بنطاق المدينة للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارع بنها تمهيدا لأعمال الرصف، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير بشارعى طه الديب وحامد راشد بأطول 500 م، وذلك ضمن 11 شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة، مؤكدًا على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام.

وفى مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة القديمة بشارع الشيخ منصور الذى يربط بين شارعى بور سعيد والنصر بطول 500 متر، وكذا متابعة أعمال التطوير بشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى شارع ترعة الغزالية بميت شهالة بطول 500 متر، فيما أشار رئيس المدينة إلى أنه جارى رصف 16 شارع بنطاق المدينة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، فيما يخص المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، تابع رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بساحل الجوابر بطول 1760 م بداية من المدرسة الإبتدائية المشتركة وحتى مدرسة النصر الإعدادية عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق بالطريق تمهيدا لأعمال الرصف، وكذا متابعة أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بطريق 25 الشهداء- العراقية وصولًا إلى قرية منشأة سلطان بطول 7 كم، فيما تم إستمرار أعمال التطوير بالقطاع الأول بطريق 16 زاوية البقلي/ بشتامي/عمروس بطول 23 كم.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف بطريق 21 أشمون /سمادون /الإقليمى بداية من نزلة الإقليمى وحتى ميدان الخالدين بطول 9 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، مؤكدًا بأن قطاع الطرق سيشهد طفرة كبيرة من خلال رصف وتطوير 11 شارعا بنطاق المدينة بخطة الرصف الجديدة للعام المالى الحالى، هذا وقد تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع أبو النور بقرية جنزور وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير عدد من الشوارع بنطاق المدينة والبالغ 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة.

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا لمتابعة أعمال صب الأرصفة الجانبية بشارع البر الغربى، وذلك ضمن 11 شارعا سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم مساكن الاوقاف بجوار الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة بمدينة تلا بطول 120 م، شارع النقراشى بطول 1كم، شارع محمد محمود بطول 450م، شارع المحكمة بطول 400 م بداية من أحمد عبد العزيز حتى شارع الجمهورية، المساكن القديمة بجوار مدرسة عمر الأشقر والثانوية التجارية بطول 1كم، الإدارة التعليمية بطول 313 م، شارع مدرسة المساعى بطول 312 م بداية من كوبرى المزلقان حتى الحديقة، خلف مجلس المدينة بطول 400 م بداية من طريق تلا بابل حتى شارع الشهيد جودة، جبانة الأقباط.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول، مؤكدًا بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتى ستساهم بدورها فى تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.



طريق اشمون



شارع زكريا