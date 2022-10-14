محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة ويقود حملة إشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور الشركات، بالإضافة إلي القيام بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وتخصيص سيارة كنس لهذا المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين، كما وجه بازالة أحد الأكشاك المخالفة إمام كوبري مسطرد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات أو أي شئ يعوق الحركة المرورية أو يشوه المظهر الحضاري، موضحا أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة لتطوير شبكة الطرق فلن نسمح بأي مخالفة كانت.

كما تفقد الهجان، نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاه، وإزالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.

وخلال تفقد المحافظ شارع الخصوص العمومي شن حملة على المحلات والمطاعم للتأكيد علي الالتزام وعدم التعدي علي الشارع العام وتم التحفظ علي المخالفات وتحرير محاضر مخالفة لتنفيذ القانون وتحقيق الردع العام.

وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال الجارية بمحور الخصوص الجديد، والذي يربط محور الفريق العصار بالطريق الدائري، مشددا على إزالة المخلفات والإشغالات بنطاق المحور الجديد والمتمثلة فى تراكمات القمامة وعدد من ساحات الانتظار غير المرخصة وعدد من الأكشاك، حيث يبدأ المحور من نهاية كوبرى المطرية بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص وصولا لنفق الرشاح أسفل الطريق الدائرى بعرض 50 مترا وبطول 5 كيلو.

وتابع الجولة بشارع أحمد عرابي، حيث تفقد أعمال النظافة التي تتم بالشارع، مشددا علي ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحي ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين.

كما شدد الهجان على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددا على المواطنين بعدم القاء القمامة بالطرق حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة كما تم إزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحلات بشارع عرابي وشوادر بيع الحلوى، حيث وجه المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الشوارد وإزالة المخالف والمنتهي رخصته المحددة له.

وأكد الهجان استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

وخلال الجولة اليوم وجه المحافظ، بإزالة عدد من الباعة الجائلين علي ترعة الإسماعيلية بجوار كوبري مسطرد من الناحية الغربية لتعمدهم الافتراش بالطريق العام وتعطيل الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري بعد الانتهاء من توسعة الطريق وتطويره، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

واختتم محافظ القليوبية، الجولة بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة أمام مديرية الطرق حيث تم وضع طبقة المازوت تمهيدا لرصف الطبقة الرابطة غدا وتأتي هذه الأعمال ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بدءا من كوبرى المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، ويشمل على رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وسيتم إتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء ويهدف التطوير لتنسيق وتجميل المكان، وإعادة صياغة المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية حيث يراعي التصميم تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، وسيتم رفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي بالشارع كله.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينه بنها، وحنفي موسي نائب رئيس مدينة الخصوص.