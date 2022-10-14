اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:17 م
أكرم القصاص
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محافظ الغربية يفتتح مسجد الخليفة بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية.. صور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:08 م
محافظ الغربية يفتتح مسجد الخليفة بحضور شيخ مشايخ الطرق الصوفية.. صور المسجد
الغربية ــ فريق المحافظات

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مسجد الخليفة بقرية اخناواي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، النائب سمير عيسى، اللواء أيمن الشريف السكرتير المساعد، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم بناء المسجد مساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليون جنيه من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

خلال افتتاح المسجد
خلال افتتاح المسجد

 

أداء صلاة الجمعة
أداء صلاة الجمعة

 

المسجد
المسجد

 


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محافظة الغربية

محافظ الغربية

افتتاح مسجد بمركز طنطا



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