محافظ الشرقية يُقرر إحالة مدرسين بإدارة شرق لتحقيق بسبب الغياب

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات بما يفيد الغياب وكذلك ترك العمل بسجلات الحضور والإنصراف.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية لمتابعة إنتظام العاملين بالمدارس والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتى: عدم تواجد 5 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة السادات الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 7 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة بو بسطة الإبتدائية 2 التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا وذلك لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية.

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.