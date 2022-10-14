محافظ الدقهلية يحيل 82 محضرا ضد المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 82 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها

وقد اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه و السنبلاوين وأجا وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 20 محضر نقص وزن و4محاضر مواصفات و1محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (35 شيكارة) و2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و1محضر عدم نظافة أدوات العجين و1محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و18محضر عدم اعلان عن الاسعار و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و4محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و1محضر تجميع سلع مدعمة و1محضر غش تجاري و1 محضر سلع بدون فواتير و23محضر عدم توريد أرز وقال انه تم التحفظ على 4 طن أعلاف وكميات من السلع المدعمة و1650كجم مساحيق غسيل و114.494 طن أرز شعير وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.