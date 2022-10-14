محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مراكز المحافظة لكيفية التصدى لتجمعات المياه

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الاجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الامطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

وتابع "مختار"، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس في تنفيذ محاكاة التصدي لإحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء

وفي هذا الصدد أوضح المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ محاكاه على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم ضخ المياه بشوارع المدينة وتم سحب المياه بجميع المعدات وتم الاطمئنان علي بالوعات المطر بالمدينة، وأشار أن ذلك بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادا لقدوم فصل الشتاء ومواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

جدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" كان قد عقد عدة اجتماعات" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية اخطار هطول امطار غزيرة، حيث اكد "مختار" خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء .

وأشار "المحافظ " إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا باول خلال موسم الأمطار.

وكما كلف "مختار" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، بضرورة الإستعداد الكامل لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار والسيول حفاظا علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.