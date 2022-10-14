محافظ الدقهلية تم تنفيذ رفع كفاءة وتطوير 10 محاور وشوارع بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة ، لمتابعة أعمال التخطيط علي الطبيعة لشارع قناة السويس بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته تمهيدا لافتتاحه قريبا في اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بالمدينة.

وقد أوضح "مختار" أنه تم بالفعل تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير عدد 10محاور وشوارع بالمنصورة بتكلفة اجمالية قدرها 110 مليون جنيه، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة، وأضاف ان مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي شرق المنصورة تبلغ تكلفتها الإجمالية 51 مليون جنيه وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع قناة السويس بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 31.9 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الامام محمد عبده بطول 2.2 كيلو متر بتكلفة 9.5 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع بهرند من شارع عبد السلام عارف حتي شارع الدراسات بطول 900 متر بتكلفة 4 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الجرن بجديلة بطول 800 متر بتكلفة 2 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع السكة الحديد من الدراسات حتي شارع قناة السويس بطول 700 متر بتكلفة 1.6 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة شارع الهادي بعزبة عقل بطول 900 متر بتكلفة 2 مليون جنيه

كما أوضح "مختار" ان مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بنطاق حي غرب المنصورة تبلغ تكلفتها الاجمالية 59 مليون جنيه وتشمل تطوير ورفع كفاءة شارع مساكن العبور بطول 1 كيلو متر بتكلفة 7.2 مليون جنيه و تطوير ورفع كفاءة شارع عبد السلام عارف من الكوبري العلوي حتي مفارق المجزر بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 25.2 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة منطقة المجزر باطوال 3 كيلو متر بتكلفة 11.1 مليون جنيه و تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية من فندق رمادا حتي شارع جيهان بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 15.5 مليون جنيه

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين..