محافظ البنك المركزى المصرى يرأس الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد وسط أوضاع عالمية استثنائية

- يشارك بالجلسة رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد ونحو 3 آلاف مسؤول يمثلون 189 دولة

-

- مصر تشارك بقوة خلال الاجتماعات انعكاساً لدورها المحورى ومساهمتها الفاعلة بالقضايا العالمية

يرأس حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فى أول انعقاد لها بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين 10-16 أكتوبر الجارى.

يشارك بالجلسة التى يرأسها محافظ البنك المركزي والمنعقدة اليوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي وبحضور ما يزيد عن 3 آلاف مسئول يمثلون 189 دولة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى