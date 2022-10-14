محافظ البنك المركزى: العالم يمر بتحديات اقتصادية كبرى تتطلب سياسات لدفع النمو.. فيديو

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الاقتصاد العالمى يمر حاليًا بتحديات كبيرة وغير مسبوقة، تتمثل فى ارتفاع مستوى التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - والذى يسجل أعلى مستوياته منذ عقود، إلى جانب أزمة سلاسل التوريد والإمداد، وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الجلسة العامة التى يترأسها لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، أن التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى جعلت تدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف فى حالة من التذبذب، مؤكدًا أن تلك التحديات تتطلب جهودًا أكبر وسياسات لدفع النمو والتوظيف.



محافظ البنك المركزي يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وتعقد الاجتماعات السنوية فى وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، وتشكل هذه الأزمات المتفاقمة خطراً على سبل كسب العيش وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وهناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.



محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وقيادات صندوق النقد الدولي

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.