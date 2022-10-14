محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة الرديسية لافتتاح مسجد الحاج حسن بتكلفة 2 مليون جنيه

وشهد افتتاح المسجد الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية، فيما ألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "فضائل الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم" وهى الخطبة التى حددتها وزارة الأوقاف والتى نشرتها على موقعها الرسمى.

ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و أشرف عطية محافظ أسوان جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 102 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.