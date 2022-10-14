اليوم السابع
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محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة الرديسية لافتتاح مسجد الحاج حسن بتكلفة 2 مليون جنيه

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:59 م
محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة الرديسية لافتتاح مسجد الحاج حسن بتكلفة 2 مليون جنيه جانب من افتتاح المسجد
أسوان - عبد الله صلاح

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أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية بمركز إدفو، لافتتاح مسجد الحاج حسن بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، ويقع المسجد على مساحة 215 مترا.
 
وشهد افتتاح المسجد الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية، فيما ألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "فضائل الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم" وهى الخطبة التى حددتها وزارة الأوقاف والتى نشرتها على موقعها الرسمى.
 
ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و أشرف عطية محافظ أسوان جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 102 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.
المصلون
المصلون

 

جانب-من-افتتاح-المسجد
جانب-من-افتتاح-المسجد

 

خطبة-الجمعة
خطبة-الجمعة

 

رئيس-مدينة-الرديسية-وقيادات-الأوقاف
رئيس-مدينة-الرديسية-وقيادات-الأوقاف

 


افتتاح مساجد باسوان

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