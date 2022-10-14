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محافظة الجيزة تواصل أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية.. صور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:44 م
محافظة الجيزة تواصل أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية.. صور رصف وتطوير طريق المنصورية
كتبت - مرام محمد

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واصلت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير طريق المنصورية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
 
وتشمل أعمال التطوير، توسعة ورصف طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطى باتجاه أبورواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة، وذلك بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التى تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافه الجهات، والالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال وسرعة الانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة، مشيرا أن الطريق سيكون إضافة مرورية هامه لذلك القطاع الحيوي.
 
وفى سياق متصل، يجرى تنفيذ أعمال إنشائية لثلاث كبارى مارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبينى، حيث يشهد المشروع تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض، وكوبرى آخر من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة، وكوبرى ينقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية، بالإضافة إلى كبارى ربط بمحور 26 يوليو الجديد وكبارى ربط بالطريق الدائرى.
 
رصف وتطوير طريق المنصورية
رصف وتطوير طريق المنصورية

أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية
أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية

رصف وتطوير طريق المنصورية
رصف وتطوير طريق المنصورية

رصف طريق المنصورية
رصف طريق المنصورية

 


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