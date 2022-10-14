متحدث الإسكان: خطة متكاملة داخل المدن الجديدة لتوفير فرص عمل

ماجد تمراز

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن القطاع الخاص المصرى شريك مع الشركة الصينية في تدشين منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج "هنا الجمهورية الجديدة "، الذى يبث على قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة مؤشر مبشر، للاعتماد على الشركات الوطنية فى تنفيذ المشروعات الكبرى والضخمة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العمران قاطرة تنمية توفر فرص العمل والصناعة وتحارب البطالة، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة من جانب الدولة، موجودة لتنفيذ فرص استثمارية داخل كل المدن الجديدة، التى توفر فرص عمل للشباب والصناعة ، مشددا على أن هذه الخطط لم تكن موجود فى السابق.